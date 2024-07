Il quotidiano è convinto che l'attaccante iraniano, arrivato in questi giorni a parametro zero dal Porto, possa mettere in difficoltà Marcus Thuram

Marco Macca Redattore 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 13:47)

L'edizione odierna del Corriere della Sera parla dell'arrivo di Taremi all'Inter. Il quotidiano è convinto che l'attaccante iraniano, arrivato in questi giorni a parametro zero dal Porto, possa mettere in difficoltà Marcus Thuram: