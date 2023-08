Pedullà – Taremi, il Milan ha offerto più di 15 mln. Il cartellino, in parte…

Mehdi Taremi era tra i giocatori accostati all'Inter quando il club nerazzurro stava cercando l'attaccante da portare alla corte di Inzaghi. Si era parlato, dopo la rinuncia a Lukaku , di Balogun , di Morata e pure dell'attaccante del Porto per il quale si parlava di una richiesta di trenta mln.

Il calciatore ora potrebbe approdare al Milan. Il club rossonero ci sta lavorando e in queste ore, ha spiegato Pedullà a Sportitalia, la società avrebbe aumentato l'offerta superando i quindici mln "e una parte del cartellino che appartiene al giocatore". "Il Porto è esigente e non conta neanche la scadenza del cartellino del calciatore. I rossoneri ci stanno lavorando e se il calciatore arrivasse aumenterebbe la qualità della rosa già migliorata tanto in questa sessione di mercato", ha sottolineato l'esperto di mercato.