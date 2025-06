Tottenham, ufficiale il riscatto di Tel dal Bayern: operazione da 45 mln

"Siamo lieti di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Mathys Tel dall'FC Bayern. Mathys è arrivato al Tottenham a febbraio dalla Bundesliga in prestito fino a fine stagione con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Possiamo confermare di aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco che vedrà il nazionale francese Under 21 firmare un contratto fino al 2031, data in cui il suo attuale prestito scadrà il 30 giugno.

Ha esordito con il Club come sostituto contro il Liverpool in Coppa di Lega, prima di segnare la sua prima rete da titolare contro l'Aston Villa in Coppa di Lega Emirates. Il suo primo gol in Premier League è arrivato su rigore nella vittoria per 3-1 contro il Southampton ad aprile. Il versatile attaccante ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, segnando 3 gol. Mathys rappresenta attualmente la Francia al Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2025, insieme al compagno di squadra degli Spurs Wilson Odobert"