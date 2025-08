Sempre come riporta Fabrizio Romano, adesso l'Al Hilal deve trovare l'intesa con il calciatore ma c'è già l'ok del club

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, è quasi fatta per il passaggio di Darwin Nunez dal Liverpool all'Al Hilal. Un'operazione da 53 mln di euro di base fissa più bonus che potrebbe far lievitare la cifra finale per il club inglese.