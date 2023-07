Inter, nel contratto di Thuram presenti anche dei bonus specifici: i dettagli

"Il francese ha firmato un quinquennale da 7.7 milioni lordi a stagione, che tradotto in cifre nette, grazie al Decreto Crescita, significa uno stipendio da 6 milioni per annata. L’ingaggio di Thuram potrà lievitare ulteriormente grazie al raggiungimento di determinati risultati sportivi e di un certo numero di presenze, per i quali scatteranno specifici bonus da elargire al calciatore. Tikus proverà, per quanto possibile, ad eguagliare il suo idolo Ronaldo, con la maglia dell’Inter".