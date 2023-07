Thuram, Inter convinta che sarà un top mondiale. Ed emerge una novità importante sulla clausola

"Tale postilla, che resterà invariata nel tempo, ossia non si alzerà, né si abbasserà col trascorrere delle stagioni, significa sia che l’Inter crede tantissimo nel figlio d’arte e spera che con i vice campioni d’Europa possa diventare un top assoluto a livello mondiale, sia che qualora Tikus dovesse distinguersi particolarmente in nerazzurro e attirare così l’interesse di qualche società particolarmente benestante, il prezzo eventuale per portare via da Milano la punta sarebbe elevato e già esplicitato".