Inter, incontro fissato per Thuram. Passi avanti: “In viale Liberazione convinti che…”

L'attaccante del Borussia Moenchengladbach va in scadenza a giugno ed è uno degli obiettivi per l'attacco dell'Inter

Andrea Della Sala

L'Inter prova ad affondare per uno degli obiettivi per il prossimo anno. Thuram è il prescelto per rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi e la trattativa prosegue.

"da diversi mesi, ormai, l’Inter sta portando avanti i dialoghi con Marcus Thuram, attaccante in scadenza con il Borussia di Mönchengladbach. Nasce esterno, si sta trasformando in punta, processo che Ausilio e Baccin avevano già previsto oltre un anno fa, quando avevano ormai definito i discorsi con Raiola per il doppio colpo (Thuram-Dumfries), prima che il ginocchio dell’attaccante facesse crack, spingendo i nerazzurri verso una delle più grandi delusioni degli ultimi anni: Joaquin Correa", sottolinea Calciomercato.com.

"Ausilio, invece, ha portato avanti i discorsi e in questo momento, anche se nessuno lo dice, in viale della Liberazione sono convinti che l’operazione possa procedere bene. Certo, serve massima cautela per evitare un Bremer bis e poi un ingaggio da top player della rosa, perché quello è ciò che chiedono Thuram e il suo entourage, che iniziano a considerare il campionato italiano come una tappa perfetta. Dopo l’incontro qatariota, i dialoghi si sposteranno a Milano, dove l’Inter cercherà di imbastire l’offensiva definitiva. Se ne parlerà dopo i Mondiali, come già diverse settimane fa aveva programmato lo stesso Thuram", aggiunge il portale.