Thuram jr, niente Olimpiadi. La Juve lo vuole subito: Henry ci rinuncia

Khephren Thuram, fratello di Marcus, è in procinto di arrivare alla Juventus e Henry ha dovuto rinunciare a lui per gli impegni della Nazionale francese alle Olimpiadi. Il ct della Nazionale ha tempo fino a mezzanotte per comunicare la sua lista di 22 giocatori per la competizione che comincerà il 24 luglio e finirà il 9 agosto. Ma il tecnico francese dell'Under23 dovrà rinunciare al centrocampista perché la Juventus ha chiesto l'esclusione dal gruppo impegnato alle Olimpiadi.