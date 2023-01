Inter, contatti in corso per Thuram: “Ecco il prezzo minimo per gennaio”

Il prezzo minimo per il colpo Marcus Thuram nel mercato invernale. L'Inter ha allacciato i contatti per l'attaccante francese

Il prezzo minimo per il colpo Marcus Thuram nel mercato invernale. L'Inter ha allacciato i contatti per l'attaccante francese, ma per giugno a 0 e non per gennaio. Ecco gli aggiornamenti sul suo futuro.

"Thuram è gradito all’Inter: i contatti ci sono stati, il giocatore è in lista già dalla scorsa estate, considerato un profilo perfetto. Ma non è detto che bastino 10 milioni per averlo subito perché il Borussia aprirebbe ad una cessione, bisogna però considerare anche la posizione del giocatore: Thuram è tentato dalla Premier League e potrebbe andare via a zero, piuttosto che muoversi a gennaio con più fretta e meno garanzie. I club inglesi lo cercano con ancor più forza rispetto al Bayern di cui si parla tanto, l’Inter ha avuto contatti ma finora non ha ancora affondato con una proposta reale", ha spiegato Fabrizio Romano su SOS Fanta.