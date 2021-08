Zapata, Atalanta chiede più di 30 mln e bonus. Inter aspetta poco e poi vira

Gli agenti di Duvan Zapata sono in Italia. E hanno provato a forzare nel tardo pomeriggio con l’Atalanta per il passaggio all'Inter

"Gli agenti di Duvan Zapata sono in Italia. E hanno provato a forzare nel tardo pomeriggio con l’Atalanta per l’attaccante in direzione Inter. Zapata è da sempre la prima scelta, ha un accordo sull’ingaggio, ma l’Atalanta ha continuato ad alzare il muro della valutazione.