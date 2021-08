Potente e rapido, ecco chi è Thuram. All’Inter non è sfuggita una cosa. Chi ha…

L'Inter guarda alla Bundesliga per completare il reparto d'attacco. Occhi su Marcus Thuram

A quasi due settimane dalla fine del mercato, l'Inter è al lavoro per completare il reparto d'attacco. L'addio di Lukaku e i tanti problemi fisici di Alexis Sanchez, obbligano il club nerazzurro a prendere un'altra punta dopo l'arrivo di Dzeko. In questi giorni Marotta e Ausilio guardano con attenzione alla Bundesliga e sono due i profili individuati: Wout Weghorst e Marcus Thuram. A proposito di quest'ultimo, la Gazzetta dello Sport scrive: "Le prime due stagioni con la maglia del Borussia Moenchengladbach ne hanno esaltato il feeling con il gol. In Germania è andato per la prima volta in doppia cifra, ha realizzato i primi gol pesanti e si è conquistato un posto nel poderoso e affollato attacco dei Bleus guidati da Deschamps".