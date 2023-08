Inter, è fatta per Sommer: Thuram lo ‘ufficializza’ così sui social

E' ormai fatta per l'arrivo all'Inter di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Il portiere svizzero arriverà a Milano per 6,75 milioni di euro

E' ormai fatta per l'arrivo all'Inter di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Il portiere svizzero arriverà a Milano per 6,75 milioni di euro, sarà in Italia domenica sera e svolgerà le visite mediche nella giornata di lunedì.