TS – Mercato Inter: Tonali, se decide lui va in un modo. Se decide Cellino va in un altro

Sandro Tonali piace alla Juventus e anche all’Inter. Il club bianconero, da quanto dice TuttoSport, ha diverse contropartite giovani da offrire al Brescia. Ma in corsa c’è anche il club nerazzurro che pensa al giocatore su spinta di Conte. Senza dimenticare il Barcellona, ma pare che il ragazzo vorrebbe proseguire la sua carriera in Italia. “

Se decide Cellino, la cessione di Tonali va in porto con soldi cash e nessun calciatore scambiato. Se decide il giocatore, come sembra, sarà derby d’Italia con contropartite già messe in campo da entrambe”, scrive il quotidiano torinese sul calciatore.