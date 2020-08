Sky – Tonali ha fretta di chiudere e sa che il Milan è in pressing. L’Inter non è fuori, ma…

Le parole rilasciate a Sky Sport dal presidente del Brescia, Massimo Cellino, lo confermano: il Milan fa sul serio per Sandro Tonali, da tempo nel mirino dell’Inter. Anzi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri al momento sono la squadra più determinata a chiudere l’operazione, visto anche che i nerazzurri si sono al momento fermati sul giocatore.

Tonali è milanista da piccolo e, riferisce l’emittente, ha capito che il Milan sta facendo di tutto per accontentare Cellino e soffiarlo all’Inter. Il giovane centrocampista azzurro ha ora fretta di chiudere questa telenovela e, se i rossoneri riusciranno a sbloccare l’operazione con il Brescia, si trasferirà a Milanello volentieri. Ma l’Inter non è affatto tirata fuori dalla corsa, sebbene in questa fase abbia messo in stand by l’operazione. Il giocatore, comunque, ha da tempo raggiunto un accordo con i nerazzurri e non ha certo fatto un passo indietro rispetto a questa intesa.

(Fonte: Sky Sport)