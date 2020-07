Tonali, Inter lanciata. Ma non è finita: “Occhio perché Marotta non ha mai smesso di pensare a…”

Il traguardo per Sandro Tonali si fa sempre più vicino. Ma l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. E, se i nerazzurri stanno accelerando per Emerson Palmieri, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, afferma nel suo editoriale per TMW che Marotta non avrebbe ancora mollato la pista che porta a Marash Kumbulla, sebbene il pressing della Lazio si sia fatto molto forte. Scrive Ceccarini:

“E se su Tonali l’Inter è ormai lanciata, diverso il discorso per il difensore centrale che dovrà sostituire Godin. Kumbulla è sempre fortemente nei pensieri nerazzurri, anche se la concorrenza è aumentata. Il blitz della Lazio è stato importante ma l’Inter è ancora in corsa perché i biancocelesti non hanno ancora trovato l’accordo con il Verona. Presto ci dovrebbero essere novità. Per la fascia sinistra salgono le quotazioni di Emerson Palmieri. Nella lista anche Marcos Alonso e Junior Firpo“.

(Fonte: TMW)