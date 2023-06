Sky – Toro-Inter speciale per Handanovic: in scadenza e futuro incerto. Ultima in nerazzurro?

Quella contro il Torino sarà una partita particolare per Samir Handanovic, che scenderà in campo da titolare

Come riferisce Sky Sport, infatti, il suo futuro è ancora incerto. Il contratto del portierone sloveno è in scadenza al 30 giugno e ancora non è certo se le parti arriveranno a un accordo per continuare insieme oppure no. Teoricamente, quindi, quella di oggi potrebbe anche essere l'ultima partita di Samir Handanovic con la maglia dell'Inter.