Il Tottenham sogna il duo Conte-Paratici: quanto hanno vinto insieme alla Juve

L'ex allenatore dell'Inter e l'ex dirigente della Juve sono nel mirino del club londinese in vista della prossima stagione.

Antonio Conte nel mirino del Tottenham dopo l’addio all’Inter. Sfumata la pista Real Madrid (è ufficiale il ritorno di Carlo Ancelotti), l’allenatore campione d’Italia in carica è tra i candidati per la panchina degli Spurs. Il club londinese però punta anche un altro italiano: Fabio Paratici, per prendere in mano l’area sportivo.