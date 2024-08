Tottenham, follia per Solanke e record per il club: al Bournemouth 80 mln

Il Tottenham ha annunciato l'acquisto dell'attaccante inglese del Bournemouth per una cifra stimata intorno agli 80 milioni di euro

Il Tottenham ha annunciato l'acquisto dell'attaccante inglese del Bournemouth Dominic Solanke, per sei anni e una cifra stimata intorno agli 80 milioni di euro. Solanke, 26 anni, ha segnato 19 gol in Premier League la scorsa stagione, suo miglior bottino dall'inizio della carriera, al Chelsea, al Liverpool ed al Bournemouth, dove gioca dal 2019.

La cifra indicata è di 76 milioni di euro più 11,5 milioni in bonus, che lo renderebbero il trasferimento più costoso della storia del Tottenham, che l'anno scorso ha perso lo storico cannoniere Harry Kane, partito per il Bayern Monaco. Solanke dovrebbe essere presentato questa sera durante l'amichevole casalinga contro il Bayern. Il Tottenham è arrivato quinto nell'ultimo campionato inglese e giocherà in Europa League.