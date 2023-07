Trubin, offerte dalla Premier: ma vuole solo l’Inter. La chiave per facilitare l’accordo

Con André Onana sempre più vicino al Manchester United, l'Inter vuole puntare con decisione su un prospetto giovane. Il nome è quello di Anatolij Trubin, classe 2001 e già tanta esperienza anche in Champions. Lo Shakhtar, nonostante il contratto di Trubin vada in scadenza tra un anno, vuole monetizzare al massimo dalla cessione del portiere. "Da qui la richiesta di 35 milioni per il cartellino: gli ucraini hanno offerte in Premier, ma si devono scontrare con la volontà del giocatore (che vuole l’Inter) e del club nerazzurro che ha stanziato per l’operazione 10 milioni", sottolinea Tuttosport.