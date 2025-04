Ex Inter, voci dal Cile parlano di un rientro di Sanchez. Lui smentisce tutto

In Cile nelle scorse ore è circolato il nome di Alexis Sanchez rispetto ad un rientro in terra natia e ad una possibile avventura nell' Universidad de Chile. Il calciatore, che oggi è tornato a giocare nella gara contro il Torino che l'Udinese ha perso due a zero, ha voluto però smentire le voci che parlano di un addio al club friulano.

"Non so da dove arrivino queste informazioni - ha scritto in una storia sui social - voglio chiarire che non sto avendo nessuna conversazione, con nessuna squadra del Cile. Attualmente sto bene, ma non sta a me decidere quando giocare, sono decisioni tecniche. Mi limito ad essere in forma e a disposizione per la mia squadra da professionista quale sono sempre stato. Fine. Se dovessi tornare in Cile, nella squadra tanto amata dal mio papà che oggi mi guarda dal cielo, sarei il primo a dirlo".