Darwin Nunez è un nuovo attaccante dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il Liverpool ha confermato la cessione dell'attaccante uruguaiano attraverso un comunicato ufficiale.
UFFICIALE – L’Al Hilal di Inzaghi accoglie Nunez: l’uruguaiano lascia il Liverpool
I Reds hanno annunciato la cessione dell'attaccante uruguaiano alla società saudita allenata da Simone Inzaghi
"Il Liverpool FC può confermare che Darwin Nunez ha completato un trasferimento a titolo definitivo all'Al-Hilal. Il triennio dell'uruguaiano con i Reds si conclude dopo che oggi ha finalizzato il passaggio in Saudi Pro League. Nunez lascia Anfield dopo 143 presenze e 40 gol, collezionando medaglie da vincitore della Premier League e della Coppa Carabao".
