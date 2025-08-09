Darwin Nunez è un nuovo attaccante dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il Liverpool ha confermato la cessione dell'attaccante uruguaiano attraverso un comunicato ufficiale.

"Il Liverpool FC può confermare che Darwin Nunez ha completato un trasferimento a titolo definitivo all'Al-Hilal. Il triennio dell'uruguaiano con i Reds si conclude dopo che oggi ha finalizzato il passaggio in Saudi Pro League. Nunez lascia Anfield dopo 143 presenze e 40 gol, collezionando medaglie da vincitore della Premier League e della Coppa Carabao".