Il club arabo ha confermato con una nota l'arrivo dell'allenatore sulla sua panchina. Partirà tutto dal Mondiale per Club

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 23:50)

Con un post su Twitter e un video emozionale, l'Al-Hilal ha annunciato l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina. Poi l'annuncio ufficiale è arrivato anche sul sito del club saudita. "Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal, presieduto dal signor Fahad bin Saad bin Nafel, ha ufficialmente completato le procedure per l’ingaggio dell’allenatore italiano Simone Inzaghi, proveniente dall’Inter. In base all’accordo firmato, Inzaghi guiderà la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal per le prossime due stagioni, fino al termine dell’annata sportiva 2026/2027", si legge.

La firma del contratto è avvenuta nella serata di lunedì al prestigioso hotel Four Seasons George V a Parigi, alla presenza del presidente del club e dello stesso tecnico.

"Simone Inzaghi, 49 anni, è considerato uno degli allenatori più importanti non solo in Italia ma anche a livello europeo. Ha allenato squadre di primo piano come Lazio e Inter, conquistando numerosi trofei. Tra i suoi successi principali figurano la vittoria del campionato italiano con l’Inter nella stagione 2023-2024, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, e due finali di Champions League, concluse entrambe al secondo posto nel 2023 e nel 2025", si legge ancora.

Alla guida della Lazio, ha vinto la Coppa Italia nel 2019 e la Supercoppa Italiana in due occasioni, nel 2017 e nel 2019. A livello individuale, Inzaghi ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio come Allenatore dell’anno e Miglior tecnico della Serie A nella stagione 2023-2024. Inzaghi inizierà presto a dirigere gli allenamenti della squadra al centro sportivo del club a Riyad, in preparazione alla partecipazione alla Coppa del Mondo per Club 2025, che si terrà negli Stati Uniti a partire da domenica 15 giugno. L’Al-Hilal esordirà nel torneo affrontando il Real Madrid nella sua prima partita, in programma per mercoledì 18 giugno.