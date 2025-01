Il difensore della Sierra Leone, classe 2006, lascia il Valladolid: nel suo futuro ci sarà la Premier, ma non da subito

Juma Bah è un nuovo calciatore del Lens. Un'operazione in sinergia con il Manchester City, che ha prelevato il promettente difensore della Sierra Leone, classe 2006, a titolo definitivo dal Valladolid e lo ha successivamente ceduto in prestito in Francia.