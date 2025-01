Non ci ha messo molto Paulo Fonseca per tornare di nuovo in campo. Il tecnico portoghese, esonerato solamente un mese fa dal Milan, è il nuovo allenatore del Lione.

Fonseca torna così in Ligue 1 dopo le due stagioni alla guida del Lille: per lui contratto fino al 30 giugno 2027, domenica sarà in panchina per il match esterno contro il Marsiglia.