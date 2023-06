UFFICIALE / Koulibaly si trasferisce all’Al-Hilal. Il comunicato del Chelsea

Il club arabo ha chiuso la trattativa con il calciatore ex Napoli che si trasferisce in Arabia andando a guadagnare circa 30mln all'anno

Koulibalysi trasferisce all'Al-Hilal. Il Chelsea lo ha comunicato sui propri canali spiegando che il giocatore lascia dopo 32 presenze collezionate nella sua unica stagione a Londra, dove si era trasferito dal Napoli nell'estate del 2022. Il calciatore era stato cercato anche dall'Inter che lo aveva chiesto in prestito ai londinesi, senza successo. L'offerta arrivata dall'Arabia è stata irrinunciabile: per il club 23 mln per il cartellino, ma per lui sul tavolo circa 10 mln all'anno per tre anni.