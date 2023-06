Niente Inter per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese sarà infatti presto un nuovo giocatore dell'Al Hilal

Niente Inter per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese sarà infatti presto un nuovo giocatore dell'Al Hilal, come conferma Fabrizio Romano: il club arabo ha infatti trovato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento dell'ex Napoli, che presto firmerà un contratto di tre anni.