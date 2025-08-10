Il Paris Saint-Germain ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo portiere, destinato a contendersi il ruolo con Gianluigi Donnarumma. Si tratta di Lucas Chevalier, 23 anni, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio francese, reduce da stagioni di alto livello con il Lille. Cresciuto calcisticamente nel club nordista, dove ha disputato tre campionati da titolare in Ligue 1, ha firmato con il PSG fino al 2030. L’accordo prevede un trasferimento da 40 milioni di euro, con possibili bonus fino a 15 milioni. Indosserà la maglia numero 30 ed è stato individuato dalla società parigina come punto di riferimento futuro per la porta.