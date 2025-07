I tre calciatori non seguiranno il club biancorosso in Serie B: sono ora da considerare a tutti gli effetti degli svincolati

Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Danilo D'Ambrosio non sono più dei calciatori del Monza: il club biancorosso, retrocesso in Serie B, ha ufficialmente salutato i tre ex Inter, il cui contratto scadeva oggi. Il difensore e i due centrocampisti sono ora da considerare a tutti gli effetti degli svincolati, e in queste settimane dovranno cercarsi una nuova sistemazione.