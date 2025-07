Il centrocampista argentino, classe 2001 e con un trascorso nel vivaio nerazzurro, continuerà a giocare in Serie C

Dinamismo, capacità tecniche e intelligenza tattica fanno di Vezzoni un centrocampista completo, capace di adattarsi in più ruoli e moduli. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, affronta un percorso che lo porta a scalare le varie categorie partendo dall’Under 17 fino ad essere aggregato in prima squadra, vivendo esperienze di altissimo livello anche in UEFA Youth League. Dopo il debutto tra i professionisti con la Pro Patria, nel 2023 approda al Foggia, dove in due stagioni colleziona 56 presenze acquisendo sempre più consapevolezza delle sue potenzialità. Ora Franco è pronto a vivere nuova sfida con addosso la nostra storica maglia.