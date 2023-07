In Uk – United aveva pensato a Balogun. Richiesta Arsenal considerata irrealistica

Prima ancora di arrivare a concludere la trattativa per prendere Hojlund dall'Atalanta, il Manchester United avrebbe preso in considerazione di prendere Balogun , l'attaccante che l'Inter sta prendendo in considerazione per completare la rosa di Inzaghi.

Da quanto scrive il quotidiano inglese 'The Indipendent' i Red Devils hanno preso in considerazione di fare un'offerta per il calciatore dell'Arsenal. Si era parlato di Kane e Osimhen, giocatori troppo costosi e non alla portata, invece era considerato un possibile obiettivo proprio l'attaccante dei Gunners dopo la sua stagione sensazionale in Ligue1, col Reims. La richiesta di 50 mln di sterline (circa 46 mln di euro) fatta dal club di Londra ha fatto fare un passo indietro allo United che ha pensato ad una richiesta 'irrealistica'. Poi però il Manchester è andato dritto sull'attaccante dell'Atalanta e non ha badato a spese.