Verratti andrà all’Al-Arabi, accordo col PSG per 40 mln. Visite nei prossimi giorni

Manca adesso solo la firma poi Marco Verratti andrà a giocare in Qatar, all'Al-Arabi. Le Parisien spiega che c'è un accordo con il PSG per 40 mln di euro e il calciatore ha detto sì, alla fine, alla proposta che gli è arrivata dal Paese arabo. "Spinto alla partenza dalla società e dal tecnico, Enrique, l'italiano ha fatto aspettare il club arabo ma alla fine ha detto sì. Ha ricevuto un'offerta da 18-20 mln all'anno e prima di dire sì ha aspettato la proposta da una società in Europa che non è arrivata. Per questo ha ceduto alle sirene del Qatar", si legge sul sito del giornale sportivo francese.