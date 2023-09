Barella pilastro Inter: “Newcastle? Non solo: Nico ha stoppato ogni discorso anche con…”

Il suo percorso non è concluso, che ha ancora parecchio tempo davanti per togliersi soddisfazioni e, probabilmente, per crescere ancora

Nicolò Barella è sicuramente uno dei leader più assoluti del nuovo corso dell'Inter: il centrocampista nerazzurro, con gli addii di vari elementi importanti per lo spogliatoio, è ora punto di riferimento per compagni e non solo. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "Il suo percorso non è concluso, che ha ancora parecchio tempo davanti per togliersi soddisfazioni e, probabilmente, per crescere ancora. Tutto lascia credere che continuerà a farlo nell’Inter.