Via Onana? Nome nuovo oltre a Vicario: “Più giovane e costi più alti. L’Inter lo ha promosso”

Onana resta un obiettivo di tante squadre in vista della prossima stagione (Chelsea in primis). Ecco perché l'Inter si sta cautelando per la porta

Onana resta un obiettivo di tante squadre in vista della prossima stagione (Chelsea in primis). Ecco perché l'Inter si sta cautelando per la porta, seguendo alcuni nomi. Vicario resta in pole position ma, secondo il Corriere dello Sport, c'è da registrare l'interesse nerazzurro per Georgi Mamardashvili, 23enne portiere del Valencia e autentica rivelazione della Liga: