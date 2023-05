Vicario: “Pronto per una big. A casa indosso sempre la maglia di Buffon”

Il portiere è considerato la prima opzione per l'Inter in caso si materializzassero offerte impossibili da rifiutare per Onana. Il camerunense piace molto in Premier League e i nerazzurri penserebbero a lui come eventuale sostituto. Lui di sé dice: «Sono pronto per una grande». E poi al settimanale ha anche raccontato: «Quando torno a casa, a Udine, dormo con la maglia di Buffon, un punto di riferimento per tutti». «Abbiamo accolto una mamma e suo figlio ucraini: con lui gioco a pallone e non parliamo mai di guerra, è troppo doloroso...», ha raccontato.