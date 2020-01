Young, Solskjaer fa muro: Inter fiduciosa. La prossima sarà anche la sua settimana

Se Giroud è a un passo e, parallelamente, vanno avanti anche le trattative per Eriksen e Vidal, l’Inter continua a essere vicina anche all’acquisto di Ashley Young. Se Lampard ha dato il via libera all’addio di Giroud, Solskjaer in queste ore, come riferisce Sky Sport, sta facendo un po’ di resistenza, non del tutto convinto di lasciar partire il giocatore. Ma, riferisce l’emittente, i nerazzurri continuano a essere fiduciosi sul suo arrivo, confidenti che la prossima possa essere anche la sua settimana.

(Fonte: Sky Sport)