In Argentina: “Inter, mossa a sorpresa: Zanetti lavora per avere Paredes. E c’è chi tifa per il sì”

Resta un tema di grande attualità in casa Inter il futuro di Christian Eriksen. Il trequartista danese può partire anche a gennaio e qualcuno ha ipotizzato un possibile scambio con il Paris Saint-Germain. Oggetto dell’affare potrebbe essere Leandro Paredes, centrocampista che piace molto ad Antonio Conte e non solo. Sì, perché anche il vicepresidente Javier Zanetti, connazionale di Paredes, avrebbe fatto la sua mossa per agevolare il passaggio del classe ’94 all’Inter.

Come riporta El Intransigente, infatti, Pupi si è mosso per portare a Milano l’ex Empoli e Roma, promettendogli un ruolo da protagonista nel centrocampo nerazzurro. Paredes, nonostante la titolarità attuale nel PSG, non disprezzerebbe un ritorno in Italia, campionato che conosce perfettamente, soprattutto se in un club con grandi aspirazioni come l’Inter. E anche il Boca Juniors tifa per l’operazione: in caso di cessione per 40 milioni di euro, valore attuale di Paredes, infatti, al club argentino spetterebbero circa 1.3 milioni di euro.