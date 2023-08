Caso Samardzic, Zenga: “Se lui desidera un club lo dice agli agenti. L’Inter fa bene”

L'ex portiere nerazzurro ha detto la sua sul calciatore per il quale era stato trovato un accordo poi cambiato in corsa con la società nerazzurra che non ha accettato le nuove condizioni

Il caso Samardzic dal punto di vista di Walter Zenga. Il dirigente ed ex portiere dell'Inter ha detto la sua sui social dopo aver chiesto ai suoi follower cosa ne pensassero e che idea si fossero fatti sulla situazione. L'ex giocatore, che oggi lavora in Indonesia, ha detto la sua sottolineando: «La mia riflessione è alquanto semplice. Tu calciatore, se desideri un club, dici ai tuoi procuratori, semplicemente, che ci vuoi andare, punto. Altre storie non ne vedo».