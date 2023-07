Zenga: “Lukaku, che delusione. Ma ci perde solo lui. L’Inter resta, lui vada dove vuole”

La prima sensazione da cuore Inter, Walter Zenga?

«Quando l’ho conosciuto, mi era sembrato un altro: dunque delusione, forte. Per quello che aveva detto, e in un’intervista molto sentita: “Mai alla Juve”. E per quanto fatto da Marotta e Ausilio. Mi metto nei loro panni (...). Dirlo prima, no? C’era bisogno di sparire, di non rispondere neanche ai compagni? Io le persone le ho sempre guardate negli occhi e non sono mai scappato. Non bastava, il giorno dopo la fine del campionato, dire: “E’ stato bello, ma vado altrove”? Magari l’avrebbero anche ringraziato, e amici come prima».