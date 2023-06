Zenoni: “Thuram viene a giocare in Italia? L’ho chiesto a Lilian il padre, non ha…”

Marcus Thuram verrà a giocare in Italia?

“L’ho chiesto a Lilian, ma non hanno dato risposte certe. Faccio il tifo per il fatto che venga a giocare alla Juve. L’ho conosciuto quando era più piccolo, sia di altezza che di età. Spero che venga in Serie A e che sia la Juventus la squadra a prenderlo. Avendo perso Di Maria, secondo me potrebbe calarsi alla grande in quel ruolo. Poi si chiama Thuram, quindi sicuramente una garanzia”.