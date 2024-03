"L'Inter in trasferta, nella sua prossima casa, contro i compagni del domani intanto rivali, sarà la prima occasione per farsi notare da tutti, tifosi compresi. Zielinski sistemerà il suo calcio in vetrina, vorrà esibire fiero un talento che quest'anno, chissà se per le voci o le difficoltà collettive, si è opacizzato fino a spegnersi lentamente. Appena tre gol in stagione, l'ultimo il 3 ottobre in Champions League contro il Real Madrid. Il tramonto partenopeo di Zielinski comincerà già da Milano: per ora sono 360 presenze, 50 gol, una cinquantina di assist, una Coppa Italia, uno scudetto e poi l'impulso d'immaginarsi altrove per ripartire, sorprendendo tutti. Una sterzata delle sue".