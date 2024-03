Zielinski, partita speciale a San Siro: ultime gare col Napoli, poi sarà Inter

uella di domenica sera contro l'Inter a San Siro sarà sicuramente una partita particolare per Piotr Zielinski

Quella di domenica sera contro l'Inter a San Siro sarà sicuramente una partita particolare per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, che dalla prossima stagione sarà un nuovo calciatore nerazzurro. Il polacco, infatti, come scrive il Corriere dello Sport, giocherà contro il suo futuro:

"Quella contro l'Inter sarà la sua partita, chissà se dal primo minuto oppure in corso d'opera o solo dalla panchina. È il grande rebus che Calzona porterà con sé ancora per qualche ora, potendo giocare coi dubbi, in attesa di scioglierli quando sarà il momento delle decisioni".