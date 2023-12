Zielinski nel mirino dell’Inter a zero. Il Mattino: “Voci di corridoio sussurrano che…”

L'Inter attende di capire quale sarà l'evoluzione della situazione di Piotr Zielinski per provare, qualora ci fossero le condizioni, ad affondare il colpo e a soffiare al Napoli e alla concorrenza (vedi Juventus) il centrocampista polacco, in scadenza di contratto con gli azzurri.

"Voci di corridoio sussurrano di un imminente incontro con Zielinski per trattare con il giocatore un possibile prolungamento dell’accordo. La posizione del polacco del resto è molto delicata. Piotr ha il contratto a scadenza a giugno prossimo ed il Napoli rischia di «perderlo» a parametro zero. Il centrocampista piace a Juve ed Inter che non vorrebbero farsi sfuggire l’affare e per il momento ha respinto al mittente le offerte faraoniche dei petrodollari arabi. L’intenzione sarebbe quella di restare a Napoli anche a costo di un sacrificio economico (leggasi riduzione dell’ingaggio). Le parti dovrebbero sedersi intorno ad un tavolo a breve per un primo sondaggio esplorativo".