Premi Champions, oggi partono i bonifici dell'UEFA: ecco quanto incassa l'Inter
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto miglior calciatore della Champions League 2025/26. [caption id="attachment_2465941"…
Si è conclusa, con la vittoria del Psg ai rigori contro l'Arsenal, l'edizione della Champions League. Ma quanto hanno incassato le 36 squadre che hanno partecipato all'edizione 2025/2026?
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il PSG è campione d'Europa. La squadra di Luis Enrique alza al cielo di Budapest la 'Coppa dalle Grandi Orecchie' al termine di un…
Questa mattina, prima della finale di Champions tra PSG e Arsenal, che si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, dall'Ungheria arrivano le immagini delle Legend che hanno partecipato ad un torneo…
L'ex attaccante dell'Inter, Hernan Crespo, in un'intervista rilasciata al canale Kooora, ha parlato della finale di Champions League che si giocherà domani, 30 maggi0 2026 alla Puskas Arena di…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui! Nello studio di Sky Sport si è parlato della semifinale di ritorno di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Dopo il 5-4 del Parco…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'Arsenal è la prima finalista della Champions League 2025/26. I Gunners, dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, battono 1-0 l'Atletico…
In studio su Skysport, Massimo Marianella, ha parlato della semifinale di andata tra PSG e Bayern Monaco. Una gara epica, finita 5-4, già passata alla storia della Champions e che si è fatta amare da…
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ha totalizzato su Sky 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,7% di share e 2 milioni 262 mila spettatori unici. Il picco è…
Finisce 1-1 la semifinale d'andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Al Wanda Metropolitano la sbloccano i Gunners grazie al rigore di Gyokeres al 44', concesso dall'arbitro Makkelie…
Mentre in Italia facciamo i conti con l'ennesimo scandalo arbitrale, in Europa, in Champions League, rispondono con gol e spettacolo. Al Parco dei Principi la semifinale d'andata tra Paris…
Un tifoso del Barcellona ha voluto avvicinare, con tanto di telecamera puntata in faccia, l'arbitro Szymon Marciniak per chiedergli conto degli errori che avrebbe commesso nella semifinale di ritorno…
Il Barcellona non ci sta e, dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha deciso di presentare alla UEFA un esposto ufficiale contro le decisioni arbitrali prese nel doppio confronto con l'Atletico…
Bayern Monaco e Arsenal raggiungono PSG e Atletico Madrid nelle semifinali di Champions League. Succede di tutto tra Bayern Monaco e Real Madrid tra reti, ammonizioni ed espulsioni. Alla fine la…
Il Barcellona vince 2-1 al Wanda Metropolitano ma è l'Atletico Madrid a passare il turno e ad approdare in semifinale di Champions League. Il gol di Yamal al 4' apre le danze per i blaugrana che…
Nei giorni scorsi il Barcellona aveva presentato un ricorso formale contro l'UEFA per un rigore che non le sarebbe stato concesso nella gara di andata dei quarti di Champions League contro l'Atletico…
A sorpresa l'Atletico Madrid vince 2-0 sul campo del Barcellona: decisivo il cartellino rosso di Cubarsi al 44' del primo tempo perché, sulla punizione seguente, Julian Alvarez segna il gol che…
Fabio Capello, in studio su Skysport, ha commentato le partite di Champions League, l'andata dei quarti di finale e si è soffermato su quella che per lui è una differenza netta tra quello che si vede…
Il Bayern Monaco espugna il Santiago Bernabeu e si aggiudica il primo round della doppia sfida contro il Real Madrid. Il programma dei quarti di finale di Champions League si apre con la sfida tra i…
La Champions League 2025-2026 si appresta ad entrare nel vivo, con i quarti di finale che inizieranno il 7 aprile prossimo. Come appreso da Calcio e Finanza, però, oggi l'UEFA effettuerà i pagamenti…
Sempre più flebili le speranze dell'Italia di ottenere un posto in più nella prossima Champions League. Dopo l'eliminazione dell'Atalanta agli ottavi, il Bel Paese del pallone non ha più…
«Noi teniamo all'obiettivo Coppa Italia, è una coppa e vogliamo portarla a Bergamo perché l'Atalanta svariate volte è arrivata in finale e non è riuscita a portarla a casa. Sarebbe un sogno per noi.
Dopo lo Sporting, che ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, arrivano anche i nomi delle altre tre squadre qualificate per i quarti di finale di Champions League: si tratta di Arsenal, PSG e Real Madrid.
Finisce l'avventura del Bodo Glimt in Champions League: lo Sporting vince 5-0 all'Estadio Alvalade e ribalta il KO per 3-0 in Norvegia, staccando il pass per i quarti di finale. [caption…
L'attaccante del Chelsea Pedro Neto rischia una squalifica dall'Uefa per aver spinto un raccattapalle nel finale della partita di Champions League col Paris Saint-Germain, giocata ieri sera e vinta…
Grande vittoria del Bodo Glimt che, dopo aver eliminato l'Inter ai playoff di Champions, ha regolato 3-0 lo Sporting nell'andata degli ottavi di finale. [caption id="attachment_2440599"…
Dopo aver eliminato l'Inter agli spareggi, il Bodo Glimt batte 3-0 lo Sporting nell'andata degli ottavi di finale. Un match a senso unico con i gialloneri che ora si avvicinano ai quarti di finale di…