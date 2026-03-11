Palladino: "Coppa Italia vogliamo portarla a Bergamo. Europa? Ancora tutto aperto" E. A. Provenzano Eva A. Provenzano 18 marzo - 23:40 18 marzo

«Noi teniamo all'obiettivo Coppa Italia, è una coppa e vogliamo portarla a Bergamo perché l'Atalanta svariate volte è arrivata in finale e non è riuscita a portarla a casa. Sarebbe un sogno per noi.