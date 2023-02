Inter-Udinese, comparazione quote: per i nerazzurri ultimo appello per la corsa scudetto

Non è soltanto un ultimo disperato tentativo di tenere viva la corsa scudetto. L'Inter deve fare punti anche per evitare il ritorno delle inseguitrici, in una corsa convulsa per un piazzamento utile per la prossima Champions League

Redazione1908

Servono risposte, per l'ambiente nerazzurro, deluso dalla mancanza di continuità della squadra di Simone Inzaghi. Situazione di classifica invece molto serena per l'Udinese, considerando gli obiettivi stagionali: i bianconeri hanno guadagnato un margine decisamente rassicurante sulla zona salvezza e un finale di stagione in crescendo potrebbe addirittura far sognare l'Europa. Il calcio d'inizio è in programma sabato alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'arbitro della partita sarà Federico Dionisi della sezione di L'Aquila.

GLI ULTIMI RISULTATI - L'Udinese vuole rilanciarsi in classifica, cercando una vittoria che manca da tre partite, in cui sono arrivati i pareggi interni contro Verona e Sassuolo e la sconfitta sul campo del Torino. L'Inter invece sembrava aver ingranato di nuovo dopo il k.o. con l'Empoli a San Siro, ottenendo i successi in campionato con Cremonese e Milan e in mezzo quello sull'Atalanta in Coppa Italia, poi però i nerazzurri hanno fermato la rincorsa non andando oltre lo 0-0 con la Sampdoria a Marassi.

I PRECEDENTI - Inter e Udinese si sono affrontate 113 volte in competizioni ufficiali, di cui 101 in Serie A e 12 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso è positivo per i nerazzurri, che hanno vinto 57 volte contro le 24 degli avversari; 32 invece i pareggi. All'andata, alla Dacia Arena, è finita 3-1 per i friulani con le reti di Barella, l'autogol di Skriniar, i gol di Bijol e Arslan. Quel successo, come riportato da , ha interrotto una serie negativa che durava dal 2017, quando l'Udinese era riuscita a vincere a Milano; da quel momento, fino allo scorso campionato, erano arrivate sette sconfitte e due pareggi.

LE QUOTE - Considerando la differenza di valori delle due rose e il vantaggio di giocare in casa, l'Inter è ritenuta largamente favorita nello scontro diretto, stando a quanto analizzato da OddsChecker. La vittoria dei nerazzurri è a 1.55 per SportBet, che propone anche la quota migliore per il pareggio a 4.45; l'eventuale impresa dell'Udinese tocca 6.50 con Bet365, Sisal e Betfair. Per gli operatori è più probabile che si veda un discreto numero di reti: l'Over 2.5 è a 1.80 per Bet365, l'Under 2.5 è a 2.10 con Sisal. Massimo equilibrio invece per quanto riguarda la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno: per StarCasinò Bet la valutazione è uguale sia per il Gol che per il No Gol a 1.85.