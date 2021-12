Guardian – I 100 migliori giocatori del 2021: presenti tre nerazzurri. Zanetti nella giuria

È di nuovo quel periodo dell'anno in cui il Guardian stila la classifica dei 100 migliori giocatori. Per il quotidiano inglese una giuria d'eccezione formata da grandi allenatori ed ex giocatori. Da Luiz Felipe Scolari, Thomas Hitzlsperger e Roque Júnior, fino Javier Zanetti, Franky Vercauteren ed Emre Belozoglu, oltre a tanti giornalisti di tutto il mondo. Nella lista sono presenti tre giocatori dell'Inter e quattro ex nerazzurri.