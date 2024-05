A causa dei postumi di un ‘groin pain’ (pubalgia), il calciatore Francesco Acerbi non farà parte della Nazionale che domani inizierà il raduno

Come annunciato dalla FIGC, Francesco Acerbi non farà parte del ritiro dell'Italia verso Euro 2024. Forfait per il difensore dell'Inter a causa della pubalgia. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC: