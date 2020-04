Agnelli e Ceferin: “La priorità è concludere i campionati: stop ora è prematuro e non giustificato”

UEFA, ECA e European Leagues tranquillizzano i propri membri: “Siamo certi che il calcio ripartirà nei prossimi mesi, secondo le condizioni dettate dalle autorità”. Il massimo organo calcistico continentale, le associazioni dei club e delle leghe europee hanno inviato una lettera – firmata dai presidenti Ceferin, Agnelli e Olsson – dopo la decisione del Belgio nella giornata di oggi di anticipare la chiusura del campionato.

“Crediamo che ogni decisione relativa alla chiusura anticipata di qualsiasi campionato sia in questo momento prematura e non giustificata” si legge nel testo integrale pubblicato su Twitter dal giornalista di Sky Sport Alciato. Nel documento si sottolinea la priorità degli organi in questione, che è quella di “concludere i campionati. Tutte le Leghe devono elaborare piani e calendari entro la metà di maggio per stilare un potenziale calendario con tutte le partite del calcio tra luglio e agosto con la possibilità che la Champions e l’Europa League ripartano dopo i campionati stessi“.