Il PSG vuole Allegri, Max desidera solo l’Inter: con i nerazzurri vuole stabilire un record

Come vi abbiamo riportato nella serata di ieri, il Paris Saint-Germain, dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco, pensa seriamente a Massimiliano Allegri come sostituto eventuale di Thomas Tuchel, sul quale continuano a rincorrersi voci su un possibile esonero da parte del club parigino. L’ex allenatore della Juventus, che pure ha un eccellente rapporto con Leonardo, avrebbe però messo in stand by, almeno per qualche giorno, la pista che porta all’ombra della Tour Eiffel.

Il motivo è chiaro: Allegri aspetta che Steven Zhang, presidente dell’Inter, e il resto della dirigenza nerazzurra incontrino Antonio Conte, il cui futuro a Milano è ancora tutto da decifrare. Le parole rilasciate dopo la finale di Europa League e le voci di questi giorni, infatti, lasciano presagire un addio tra l’ex ct e l’Inter. Troppo grande pare la frattura tra la società di Viale della Liberazione e l’allenatore, che a quanto pare ha una visione diversa sul domani. Il divorzio resta l’ipotesi più accreditata, anche se ancora non è detta l’ultima parola.

In caso di addio di Conte, Allegri è pronto. L’idea Inter lo affascina, anche perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe diventare il primo allenatore a vincere lo scudetto con tutte e tre le grandi d’Italia: Inter, appunto, ma anche Milan e Juventus. Scrive la Gazzetta:

“I rapporti tra Leonardo e Allegri sono eccellenti, forse ora sarebbe il momento giusto per la svolta se non fosse che Max aspetta l’Inter e il famoso dialogo chiarificatore tra la proprietà e Zhang. L’Inter sarebbe una roba da potenziale Guinness: immaginate se toccasse ad Allegri e se fosse lui a vincere lo scudetto con i nerazzurri, dopo averlo fatto con Milan e Juve. Record, nessuno come Acciughino. Quindi, il Psg può aspettare, ancora per qualche giorno. E Leonardo sarebbe libero di decidere diversamente, se proprio avesse fretta di scaricare Tuchel“.

(Fonte: gazzetta.it)