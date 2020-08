Sky – PSG o Inter? Allegri non ha dubbi: vuole e aspetta i nerazzurri. Conte, divorzio scritto

A Lisbona, come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, si sono intensificate le voci su una possibile mancata riconferma di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain. E il nome di Massimiliano Allegri, in ottica parigina, si è fatto eccome. Solo che, sostiene l’emittente, l’allenatore toscano aspetta ciò che avverrà martedì sul fronte Inter, quando Antonio Conte incontrerà la dirigenza nerazzurra per fare un bilancio della stagione e, presumibilmente, arrivare al divorzio (e si vedrà in base a quali condizioni).

Massimiliano Allegri, dunque, non ha dubbi: di fronte a una scelta tra PSG e Inter, non esiterebbe a scegliere i nerazzurri. Se davvero arriverà la chiamata dell’Inter dopo il divorzio con Conte, Allegri dirà no al Paris per sposare la causa interista.

(Fonte: Sky Sport)