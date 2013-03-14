FC Inter 1908

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SETTORE - Più umano più vero

G. Montopoli

Simboli, simboli, simboli. Se i tituli sono zero, i gol fatti pochi e i gol subiti troppi, a meno uno spremo la stagione e ne cavo un succo di simboli. Simboli che dall'Inter di quest'anno tracciano…

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INTERISTASEMPRE - Un punto che vale la salvezza

G. Montopoli

Genoa- Inter come Chievo- Torino: lunch match da ortoressia sportiva. Un punto che non accresce l’autostima e la pancia. Un punto che ti permette di guardarti allo specchio senza avere ulteriori sensi…

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BAUSCIACAFE' - Inter-Lazio 1-3

S. Bertagna

Come si definisce una partita in cui alla fine dei primi 45′ sei sotto di due gol pur avendo subito un solo tiro in porta (per di più su rigore)? O peggio: come si commenta? Non lo sa Stramaccioni, in…

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GARANTIDELCAOS - Il cuore grande di Antonello..

G. Montopoli

Sembra che lo facciano apposta.. Butti giù spunti per il prossimo post, esulti perchè hai sbancato il Fantamorto con la dipartita di oggi e zac! Ti capita sottomano una notiziola che ti fa sputare la…

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LACRIME DI BORGHETTI - L'immagine di un femminicidio

G. Montopoli

"In una via leggermente in pendenza, fiancheggiata di auto e camion distrutti, notai sul marciapiede un uomo, con una mano appoggiata a un lampione. Era un soldato, sporco, mal rasato, vestito di…

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BAUSCIACAFE' - Futbol Menager

G. Montopoli

1 Handanovic; 23 Ranocchia, 6 Silvestre, 40 Juan Jesus; 42 Jonathan, 4 Zanetti, 10 Kovacic, 17 Kuzmanovic, 31 Pereira; 11 Alvarez, 18 Rocchi. Eccola qua, la formazione scesa in campo domenica scorsa…

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DOPOLAVOROINTER - La strada cinica della rescissione

G. Montopoli

Sono già iniziati (ahinoi) i giorni del calciomercato, delle speranze, di come sarà l'Inter 2013/14, del nostro futuro 433 (?), dell'anno zero (ancora…), della ripartenza verso un nuovo progetto (che…

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DOPOLAVOROINTER - I nostri tecnici dal 2011 al 2012

G. Montopoli

Questo articolo persegue un solo fine, ossia abbinare alle impressioni che abbiamo ricavato nelle ultime due stagioni qualche dato statistico che permetta di valutare con maggiore obiettività il…

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BAUSCIACAFE' - Palermo-Inter 1 a 0 #ForzaJavier

G. Montopoli

Una brutta giornata di calcio ieri. No, non un’altra, non l’ennesima: la più brutta di tutte. Pensavamo di averle viste tutte quest’anno, pensavamo di aver toccato il fondo con l’infortunio del…

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SBERTAGNA - La Strama formazione

G. Montopoli

A 5 partite dalla fine del campionato l'Inter, frastornata dagli infortuni, è quinta in classifica a quota 53 punti. Ha solamente sei punti di distacco dal Milan, in corsa per la CL. Questo dato è…

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INTERISTASEMPRE - Una Milano poco marittima

G. Montopoli

A casa mia piove e non sono andato al mare. Niente pinne sotto il tavolo, niente castelli di sabbia, che pure avrebbero avuto attinenza con il momento nerazzurro. E quando pure il clima è da gita…

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SETTORE - Voglio andare al mare

G. Montopoli

Lo ammetto: quando Samuel in volo d'angelo ha saltato 8,14 in lungo e ha intercettato con l'alluce il tiro a colpo sicuro di Torquatotassis, ho pensato che l'avremmo sfangata. In fondo mancavano solo…

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BAUSCIACAFE' - Celi neri

G. Montopoli

Già, i soliti giochi di parole (si ringraziano quest’oggi i Bluvertigo per la citazione del titolo): d’altronde che fare se non provare a sorridere, tenendo conto che mancano ancora sei partite di…

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SETTORE - Sasha e Pavlov

G. Montopoli

In fondo Strama non ha - io me ne intendo - tutti i torti. Sia chiaro, archiviare questa stagione (ormai siamo a questo: archiviare, bòn) come una mera questione di sfiga è un po' eccessivo, ma…

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DOPOLAVOROINTER - Il fattore Cruz

G. Montopoli

L’infortunio di Rodrigo Palacio, miglior realizzatore della pessima stagione 2012-13, ha risollevato un problema che numerosi tifosi avevano già indicato come potenzialmente devastante: il livello…

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AGUANTE FUTBOL - L'Inter e il logorio della rosa

G. Montopoli

Tralasciando lo spinoso caso della preparazione fisica, l'Inter ha un problema evidente di logorio fisico. Fin da Agosto era chiaro che la rosa dell'Inter avesse una struttura poco chiara e ancor meno…

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SETTORE - Do Alvarez dreams of electric sheep?

G. Montopoli

Il 7 aprile 2013 è un giorno importante per la letteratura mondiale: a Milano, in un'aiuola dell'elegante quartiere di San Siro, è stato trovato un manoscritto inedito di Philip K. Dick, il padre del…

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INTERISTASEMPRE - Luciano racconta Angelo Merlini

G. Montopoli

Se si rileggono le formazioni inizali delle tre partite che la Nazionale U15 ha disputato brillantemente contro Russia, Scozia e Germania nel marzo scorso a Pordenone (Torneo quadrangolare De Marchi),…

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DOPOLAVOROINTER - Il futuro di FantAntonio

G. Montopoli

A poche ore dal ritorno di Cassano nella sua amata città, per la partita contro la squadra a cui è rimasto fortemente legato, mi sono chiesto quale possa essere il suo futuro invece con la maglia…

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BAUSCIACAFE' - Come eravamo - Herrera: vento del sud

G. Montopoli

Una volta il calcio era diverso. Ce lo diciamo spesso, ne parliamo tanto, ma in fondo quanto ne sappiamo? Io faccio outing: di calcio del passato so pochissimo, però grazie a Gabriele Porri…

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DOPOLAVOROINTER - Un anno di Strama

G. Montopoli

Il 26 marzo 2012 Andrea Stramaccioni diventa il nuovo allenatore dell’Inter. Sono passati 365 giorni esatti ma sembrano un lustro. Il Presidente Moratti si era così infatuato del giovane mister romano…

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SETTORE - Il braccialetto di cuoio

G. Montopoli

Ci sono delle immagini - delle fotografie - che ti restano dentro, impresse per la vita. E questa foto, l'arrivo dei 200 metri alle Olimpiadi di Monaco del 1972, è una di quelle. Sono stato a Monaco…

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INTERISTASEMPRE - le pagelle a ¾ della stagione

G. Montopoli

Mancano dieci partite alla fine dell'annata, oltre a una o, speriamo, due partite di Coppa Italia. Approfittiamo della sosta del campionato per distribuire “giocosamente” voti e giudizi sulle…

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DOPOLAVOROINTER - Sunset Boulevard

G. Montopoli

Ci hanno regalato una serata di quelle di qualche anno fa. E di questo li dobbiamo ringraziare. Ma fermiamoci qui, per favore. La gara di giovedì sera non cambia niente nella valutazione di questa…

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SBERTAGNA - Maledetta primavera

G. Montopoli

Giochi partite incolori dove la cosa più eccitante, si fa per dire, è prendere un gol e poi, in una frizzante serata di marzo, quando tutto sembra ormai scritto, fai la partita, per molti versi…

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BAUSCIACAFE' - Messi que un club

G. Montopoli

"Messi que un club - cronaca di un trionfo annunciato...forse" è il titolo dello Storify realizzato da Bausciacafè in occasione del tracollo europeo del Milan in Champions League. Se vi siete persi…