VIDEO SKY / Juventus, Szczesny: "Col PSG partita di personalità e attenzione"
Szczesny ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il KO contro il PSG nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions
Szczesny ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il KO contro il PSG nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions
Come vi abbiamo riportato nella serata di ieri, il Paris Saint-Germain, dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco, pensa seriamente a Massimiliano Allegri come…
Simboli, simboli, simboli. Se i tituli sono zero, i gol fatti pochi e i gol subiti troppi, a meno uno spremo la stagione e ne cavo un succo di simboli. Simboli che dall'Inter di quest'anno tracciano…
Genoa- Inter come Chievo- Torino: lunch match da ortoressia sportiva. Un punto che non accresce l’autostima e la pancia. Un punto che ti permette di guardarti allo specchio senza avere ulteriori sensi…
Come si definisce una partita in cui alla fine dei primi 45′ sei sotto di due gol pur avendo subito un solo tiro in porta (per di più su rigore)? O peggio: come si commenta? Non lo sa Stramaccioni, in…
Sembra che lo facciano apposta.. Butti giù spunti per il prossimo post, esulti perchè hai sbancato il Fantamorto con la dipartita di oggi e zac! Ti capita sottomano una notiziola che ti fa sputare la…
"In una via leggermente in pendenza, fiancheggiata di auto e camion distrutti, notai sul marciapiede un uomo, con una mano appoggiata a un lampione. Era un soldato, sporco, mal rasato, vestito di…
1 Handanovic; 23 Ranocchia, 6 Silvestre, 40 Juan Jesus; 42 Jonathan, 4 Zanetti, 10 Kovacic, 17 Kuzmanovic, 31 Pereira; 11 Alvarez, 18 Rocchi. Eccola qua, la formazione scesa in campo domenica scorsa…
Sono già iniziati (ahinoi) i giorni del calciomercato, delle speranze, di come sarà l'Inter 2013/14, del nostro futuro 433 (?), dell'anno zero (ancora…), della ripartenza verso un nuovo progetto (che…
Questo articolo persegue un solo fine, ossia abbinare alle impressioni che abbiamo ricavato nelle ultime due stagioni qualche dato statistico che permetta di valutare con maggiore obiettività il…
Una brutta giornata di calcio ieri. No, non un’altra, non l’ennesima: la più brutta di tutte. Pensavamo di averle viste tutte quest’anno, pensavamo di aver toccato il fondo con l’infortunio del…
A 5 partite dalla fine del campionato l'Inter, frastornata dagli infortuni, è quinta in classifica a quota 53 punti. Ha solamente sei punti di distacco dal Milan, in corsa per la CL. Questo dato è…
A casa mia piove e non sono andato al mare. Niente pinne sotto il tavolo, niente castelli di sabbia, che pure avrebbero avuto attinenza con il momento nerazzurro. E quando pure il clima è da gita…
Lo ammetto: quando Samuel in volo d'angelo ha saltato 8,14 in lungo e ha intercettato con l'alluce il tiro a colpo sicuro di Torquatotassis, ho pensato che l'avremmo sfangata. In fondo mancavano solo…
Già, i soliti giochi di parole (si ringraziano quest’oggi i Bluvertigo per la citazione del titolo): d’altronde che fare se non provare a sorridere, tenendo conto che mancano ancora sei partite di…
In fondo Strama non ha - io me ne intendo - tutti i torti. Sia chiaro, archiviare questa stagione (ormai siamo a questo: archiviare, bòn) come una mera questione di sfiga è un po' eccessivo, ma…
L’infortunio di Rodrigo Palacio, miglior realizzatore della pessima stagione 2012-13, ha risollevato un problema che numerosi tifosi avevano già indicato come potenzialmente devastante: il livello…
Certe maglie, a volte, sono miracolose. Prendete Mario, per esempio. Da quando è al Milan è un altro ragazzo. E' diventato improvvisamente maturo e saggio, patrimonio della Nazionale e addirittura un…
Tralasciando lo spinoso caso della preparazione fisica, l'Inter ha un problema evidente di logorio fisico. Fin da Agosto era chiaro che la rosa dell'Inter avesse una struttura poco chiara e ancor meno…
Il 7 aprile 2013 è un giorno importante per la letteratura mondiale: a Milano, in un'aiuola dell'elegante quartiere di San Siro, è stato trovato un manoscritto inedito di Philip K. Dick, il padre del…
Arrabbiato come poche volte. Nel mirino Gervasoni e il fischio che, secondo Moratti, ha invertito il senso di Inter-Atalanta, sfida che rischia di costare ai nerazzurri la volata Champions. Uno sfogo…
Se si rileggono le formazioni inizali delle tre partite che la Nazionale U15 ha disputato brillantemente contro Russia, Scozia e Germania nel marzo scorso a Pordenone (Torneo quadrangolare De Marchi),…
A poche ore dal ritorno di Cassano nella sua amata città, per la partita contro la squadra a cui è rimasto fortemente legato, mi sono chiesto quale possa essere il suo futuro invece con la maglia…
Una volta il calcio era diverso. Ce lo diciamo spesso, ne parliamo tanto, ma in fondo quanto ne sappiamo? Io faccio outing: di calcio del passato so pochissimo, però grazie a Gabriele Porri…
Il 26 marzo 2012 Andrea Stramaccioni diventa il nuovo allenatore dell’Inter. Sono passati 365 giorni esatti ma sembrano un lustro. Il Presidente Moratti si era così infatuato del giovane mister romano…
Ci sono delle immagini - delle fotografie - che ti restano dentro, impresse per la vita. E questa foto, l'arrivo dei 200 metri alle Olimpiadi di Monaco del 1972, è una di quelle. Sono stato a Monaco…
Mancano dieci partite alla fine dell'annata, oltre a una o, speriamo, due partite di Coppa Italia. Approfittiamo della sosta del campionato per distribuire “giocosamente” voti e giudizi sulle…
Ci hanno regalato una serata di quelle di qualche anno fa. E di questo li dobbiamo ringraziare. Ma fermiamoci qui, per favore. La gara di giovedì sera non cambia niente nella valutazione di questa…
Giochi partite incolori dove la cosa più eccitante, si fa per dire, è prendere un gol e poi, in una frizzante serata di marzo, quando tutto sembra ormai scritto, fai la partita, per molti versi…
"Messi que un club - cronaca di un trionfo annunciato...forse" è il titolo dello Storify realizzato da Bausciacafè in occasione del tracollo europeo del Milan in Champions League. Se vi siete persi…