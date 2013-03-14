INTERISTASEMPRE - Una Milano poco marittima G. Montopoli Giovanni Montopoli 22 aprile 2013 - 13:04 22 aprile

A casa mia piove e non sono andato al mare. Niente pinne sotto il tavolo, niente castelli di sabbia, che pure avrebbero avuto attinenza con il momento nerazzurro. E quando pure il clima è da gita…